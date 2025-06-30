Стало известно, кто убедил Трампа нанести удар по Ирану

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, несмотря на долгую и нервную историю отношений с президентом США Дональдом Трампом, вновь оказался рядом с ним — в роли доверенного советника по вопросам войны и мира. По данным Wall Street Journal, именно он убедил хозяина Белого дома одобрить удар по Ирану, хотя тот изначально колебался.

Грэм* — странная фигура для сегодняшнего Вашингтона. Он открыто выступает за поддержку Украины, называет российского лидера Владимира Путина угрозой, поддерживает жёсткие санкции против России, при этом остаётся в ближнем круге Трампа, несмотря на то, что раздражает многих сторонников MAGA и сам не раз был унижен президентом публично.

По мнению авторов статьи, Грэм* не просто обсуждает с Трампом внешнюю политику, он её формирует. По словам сенатора, во время игры в гольф он показал американскому лидеру карту с указанием украинских минеральных ресурсов. Президент отреагировал фразой: «Я хочу половину». В апреле США и Украина заключили соглашение.

Отношения сенатора с частью республиканского электората остаются напряжёнными. Летом 2023 года во время митинга в Южной Каролине сенатора освистывали в течение минуты. По словам источников из окружения президента, тот воспринял это с иронией. Бывшие помощники описывают отношения Грэма* и Трампа как переменные, но устойчивые: периоды открытого конфликта сменяются возобновлением личных контактов.

«Доступ в Вашингтон — самая ценная валюта, которую можно иметь, а доступ Грэма* — это золото», — сказал председатель консервативной правозащитной организации Faith and Freedom Coalition Ральф Рид.

А ранее Грэм* предложил 500%-ные пошлины для стран, покупающих российские энергоресурсы, не оказывая при этом поддержку Украине. Он нацелился прежде всего на Китай и Индию. Сенатор заявил, что именно эти страны продолжают импортировать российскую нефть, нефтепродукты, газ и уран, фактически финансируя конфликт на Украине.