ТОФ на учениях в Японском море поразил крылатыми ракетами морские цели

В Японском море завершились учения Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе которых корабли и береговой комплекс «Бастион» успешно поразили условные морские цели. Информацию предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно сообщению ведомства, на заключительном этапе учений корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ совместно с береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим корабли условного противника.

«По данным объективного контроля, все цели успешно поражены», — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», осуществил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Вулкан». Две ракетные катерные ударные группы выпустили четыре крылатые ракеты «Москит». Боевой расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион», развернутый на побережье Приморского края, произвёл пуск крылатой ракеты «Оникс». Район проведения стрельб был заранее закрыт для судоходства и полётов авиации. Адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, отметил высокий уровень подготовки и профессионализм личного состава Тихоокеанского флота на всех этапах учений.