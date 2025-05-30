Украина утверждает, что их разведка якобы причастна к взрывам во Владивостоке
«РБК-Украина»: Украинская разведка стоит за взрывами во Владивостоке
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Украинская военная разведка, предположительно, стоит за взрывами в районе бухты Десантная во Владивостоке. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на анонимные источники.
Украинское издание утверждает, что территория 155-й бригады морской пехоты ТОФ якобы подверглась обстрелу. По их данным, один удар, мол, пришёлся по КПП, а другой — в зоне дислокации личного состава.
Напомним, во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано. Затем с места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом. Антитеррористическая комиссия региона позже сообщила, что воспламенение баллонов с пропан-смесью, находившихся в салоне одной из машин, послужило причиной взрывов.