Украина утверждает, что их разведка якобы причастна к взрывам во Владивостоке

Украинская военная разведка, предположительно, стоит за взрывами в районе бухты Десантная во Владивостоке. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на анонимные источники.

Украинское издание утверждает, что территория 155-й бригады морской пехоты ТОФ якобы подверглась обстрелу. По их данным, один удар, мол, пришёлся по КПП, а другой — в зоне дислокации личного состава.