Антитеррор Приморья рассказал о взрывах во Владивостоке

Во Владивостоке устранили последствия взрывов, которые произошли утром 30 мая в районе бухты Десантная. Как сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Приморского края, повреждений и жертв нет.

«Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.