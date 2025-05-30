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30 мая, 07:33

Антитеррор Приморья рассказал о взрывах во Владивостоке

Антитеррор Приморья: Во Владивостоке устранили последствия взрывов, жертв нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Во Владивостоке устранили последствия взрывов, которые произошли утром 30 мая в районе бухты Десантная. Как сообщили в пресс-службе антитеррористической комиссии Приморского края, повреждений и жертв нет.

«Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

Специалисты оцепили место ЧП и частично перекрыли движение между бухтой Шамора и Щитовой. В настоящее время угроза уже нейтрализована. Продолжается реализация мер по обеспечению безопасности в районе происшествия.

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Напомним, ранее Life.ru сообщал, что во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений зафиксировано не было. Позже с места взрывов увезли два автомобиля, накрытых брезентом.

Никита Никонов
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