Минобороны РФ: За ночь расчёты ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников
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За минувшую ночь силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Десять дронов сбили над территорией Курской области. Ещё пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Азовского моря. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня.