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Регион
30 июня, 04:23

Минобороны РФ: За ночь расчёты ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Десять дронов сбили над территорией Курской области. Ещё пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

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Ранее ПВО перехватила два украинских дрона над акваторией Азовского моря. Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня.

Алена Пенчугина
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