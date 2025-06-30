Минобороны РФ: За ночь расчёты ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Десять дронов сбили над территорией Курской области. Ещё пять БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.