С сентября в списке запретов для водителей появится подрубрика про зрение

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА им. О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Новый список включает в себя актуальную подрубрику «Аномалии цветового зрения». Как пояснил эксперт, это связано с приведением перечня в соответствие с последней редакцией Международной классификации болезней (МКБ-10). Ранее действующая редакция, выпущенная в 2014 году, содержала запрет на вождение для лиц с ахроматопсией, однако этот диагноз отсутствует в новом издании МКБ.

При этом, по словам Зокирова, новый перечень не вносит существенных изменений в требования к водителям с депрессивными расстройствами, а лишь уточняет соответствующие рубрики Международной классификации болезней.

«Перечень медицинских противопоказаний 2025 года приведён в соответствие с переизданием Международной классификацией болезней (МКБ-10). <...> В новом перечне будет упомянута актуальная подрубрика «Аномалии цветового зрения», — подчеркнул юрист.