Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 05:13

С сентября в списке запретов для водителей появится подрубрика про зрение

Юрист Зокиров: Новые противопоказания для водителей вступят в силу 1 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PH888

С 1 сентября в России вступает в силу обновлённый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА им. О.Е. Кутафина Тургунбой Зокиров.

Новый список включает в себя актуальную подрубрику «Аномалии цветового зрения». Как пояснил эксперт, это связано с приведением перечня в соответствие с последней редакцией Международной классификации болезней (МКБ-10). Ранее действующая редакция, выпущенная в 2014 году, содержала запрет на вождение для лиц с ахроматопсией, однако этот диагноз отсутствует в новом издании МКБ.

При этом, по словам Зокирова, новый перечень не вносит существенных изменений в требования к водителям с депрессивными расстройствами, а лишь уточняет соответствующие рубрики Международной классификации болезней.

«Перечень медицинских противопоказаний 2025 года приведён в соответствие с переизданием Международной классификацией болезней (МКБ-10). <...> В новом перечне будет упомянута актуальная подрубрика «Аномалии цветового зрения», — подчеркнул юрист.

Россиян в депрессии могут лишить водительских прав
Россиян в депрессии могут лишить водительских прав

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России вступили в силу новые правила для автомобилистов. В частности, ожидается многократное увеличение штрафов за определённые нарушения, начало работы камер, фиксирующих отсутствие ОСАГО, усиление контроля за грузовым транспортом. Кроме того, в середине июля вступит в силу закон, ужесточающий наказание за отказ от остановки по требованию сотрудников ГИБДД.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar