В Британии раскрыли стратегию Запада по расчленению России
Политик Брар: Запад стремится разделить Россию на маленькие кусочки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Denisenko
Западные страны стремятся разделить Россию на части для последующего экономического ограбления, заявила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар в своём YouTube-канале.
Брар отметила, что при детальном анализе конфликта на Украине становится очевидным его истинная природа — борьба Запада за российские ресурсы и попытка смены политического режима. Она подчеркнула, что проводимая Москвой независимая антиимпериалистическая политика вызывает резкое неприятие западных стран.
«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться. Пока эти страны будут воевать друг с другом, Запад будет получать сверхприбыль», — сказала Брар.
Политик напомнила, что в конце XX века страны НАТО вышли из экономического кризиса за счёт разграбления бывших социалистических государств. По её мнению, сейчас Запад, оказавшись в аналогичной ситуации, рассчитывает повторить этот сценарий с Россией.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны не смогут использовать украинский конфликт для нанесения стратегического поражения России. По его словам, государства продолжают вести деструктивную политику, однако их расчёты на ослабление РФ через украинское направление не оправдаются. Министр выразил уверенность, что Москва сможет защитить свои национальные интересы в сложившихся условиях.