Западные страны стремятся разделить Россию на части для последующего экономического ограбления, заявила заместитель председателя Коммунистической партии Великобритании Джоти Брар в своём YouTube-канале.

Брар отметила, что при детальном анализе конфликта на Украине становится очевидным его истинная природа — борьба Запада за российские ресурсы и попытка смены политического режима. Она подчеркнула, что проводимая Москвой независимая антиимпериалистическая политика вызывает резкое неприятие западных стран.

«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы с ними легче было справиться. Пока эти страны будут воевать друг с другом, Запад будет получать сверхприбыль», — сказала Брар.

Политик напомнила, что в конце XX века страны НАТО вышли из экономического кризиса за счёт разграбления бывших социалистических государств. По её мнению, сейчас Запад, оказавшись в аналогичной ситуации, рассчитывает повторить этот сценарий с Россией.