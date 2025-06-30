Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости», что конфликт на Украине завершится лишь после полного устранения угроз со стороны Киева для России и её народа.

Он отметил, что пути достижения этой цели связаны с военной и политической стратегией. Сальдо допустил возможность корейского сценария как временного решения, однако подчеркнул, что конечная цель — полное выполнение задач СВО, поскольку половинчатые меры уже доказали свою неэффективность.