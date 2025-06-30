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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 июня, 05:58

Сальдо озвучил условие завершения конфликта на Украине

Сальдо: Конфликт завершится после устранения угроз со стороны Украины для России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Radowitz

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА «Новости», что конфликт на Украине завершится лишь после полного устранения угроз со стороны Киева для России и её народа.

Он отметил, что пути достижения этой цели связаны с военной и политической стратегией. Сальдо допустил возможность корейского сценария как временного решения, однако подчеркнул, что конечная цель — полное выполнение задач СВО, поскольку половинчатые меры уже доказали свою неэффективность.

Песков: Россия сконцентрирована на достижении целей, заявленных в начале СВО
Песков: Россия сконцентрирована на достижении целей, заявленных в начале СВО

Президент России Владимир Путин неоднократно выражал уверенность в победе России в специальной военной операции (СВО) на Украине. Он подчёркивал, что успех будет достигнут благодаря решимости и мужеству российских военнослужащих. Например, в июне 2025 года, выступая на открытии молодежных центров, Путин заявил, что победа обязательно произойдёт. Он отметил, что «мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет».

Оксана Попова
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