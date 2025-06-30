Канада отменила налог на цифровые услуги в ожидании торговой сделки с США

Канада отказалась от налога на цифровые услуги, стремясь продвинуться в торговых переговорах с Соединёнными Штатами. Об этом сообщило министерство финансов Канады.

«В поддержку переговоров министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил сегодня, что Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединёнными Штатами», — говорится в релизе минфина Канады на сайте правительства страны.

Согласно публикации, взимание налога будет приостановлено с 30 июня.