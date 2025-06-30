Канада отменила налог на цифровые услуги в ожидании торговой сделки с США
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Канада отказалась от налога на цифровые услуги, стремясь продвинуться в торговых переговорах с Соединёнными Штатами. Об этом сообщило министерство финансов Канады.
«В поддержку переговоров министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил сегодня, что Канада отменит налог на цифровые услуги (DST) в ожидании взаимовыгодного всеобъемлющего торгового соглашения с Соединёнными Штатами», — говорится в релизе минфина Канады на сайте правительства страны.
Согласно публикации, взимание налога будет приостановлено с 30 июня.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты намерены заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Если это решение будет принято, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе.