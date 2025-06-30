Поддержка граждан и защита банковской тайны: Законы, вступающие в силу 1 июля

С июля 2025 года в России вступают в силу законы, направленные на усиление контроля за мигрантами, защиту банковской тайны и интеллектуальной собственности, а также поддержку граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

С 1 июля мигрантам запретят пользоваться услугами связи без подтверждения личности в салоне связи и предоставления данных. Также будет ограничено количество сим-карт до десяти, а нерасторгнутые договоры приведут к отключению услуг. Кроме того, данные о дактилоскопии мигрантов, находящихся в России более 90 дней, будут вноситься в регистр населения вместе с информацией о выданных им документах.

С этого же дня крупные банки начнут предлагать специальные счета и вклады с повышенными ставками для получателей социальной поддержки. Максимальная сумма вклада составит 50 тысяч рублей, ставка — не менее половины ключевой ставки, а обслуживание счетов до 20 тысяч рублей будет бесплатным.

С 24 июня иноагентов, нарушающих порядок деятельности, в том числе за рубежом, могут заочно привлекать к ответственности. Нарушители не смогут избежать наказания, даже находясь за пределами России, подчеркнул Володин.

С 5 июля за разглашение банковской, коммерческой или налоговой тайны будут грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Также вдвое — до 200 тысяч рублей — увеличится максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП без полиции, если есть фотофиксация повреждений.

С 28 июля вводится ответственность за незаконное использование знаков «географическое указание» на товарах, что усилит защиту объектов интеллектуальной собственности. Планируется, что нововведение защитит географические указания на товарах.