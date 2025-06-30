Поддержка граждан и защита банковской тайны: Законы, вступающие в силу 1 июля
Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законодательстве в июле
Обложка © Life.ru
С июля 2025 года в России вступают в силу законы, направленные на усиление контроля за мигрантами, защиту банковской тайны и интеллектуальной собственности, а также поддержку граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.
С 1 июля мигрантам запретят пользоваться услугами связи без подтверждения личности в салоне связи и предоставления данных. Также будет ограничено количество сим-карт до десяти, а нерасторгнутые договоры приведут к отключению услуг. Кроме того, данные о дактилоскопии мигрантов, находящихся в России более 90 дней, будут вноситься в регистр населения вместе с информацией о выданных им документах.
С этого же дня крупные банки начнут предлагать специальные счета и вклады с повышенными ставками для получателей социальной поддержки. Максимальная сумма вклада составит 50 тысяч рублей, ставка — не менее половины ключевой ставки, а обслуживание счетов до 20 тысяч рублей будет бесплатным.
С 24 июня иноагентов, нарушающих порядок деятельности, в том числе за рубежом, могут заочно привлекать к ответственности. Нарушители не смогут избежать наказания, даже находясь за пределами России, подчеркнул Володин.
С 5 июля за разглашение банковской, коммерческой или налоговой тайны будут грозить до семи лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. Также вдвое — до 200 тысяч рублей — увеличится максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП без полиции, если есть фотофиксация повреждений.
С 28 июля вводится ответственность за незаконное использование знаков «географическое указание» на товарах, что усилит защиту объектов интеллектуальной собственности. Планируется, что нововведение защитит географические указания на товарах.
Также ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Нововведение требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории нашей страны были на русском языке. Другие языки можно использовать только как дополнение.