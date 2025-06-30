Китайцы, корейцы и японец: Алаудинов раскрыл состав бойцов спецназа «Ахмат»
Алаудинов: В спецподразделении «Ахмат» служат японец, китайцы и корейцы
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Чеченский спецназ «Ахмат» за три года превратился в многонациональное подразделение. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Алаудинов рассказал, что когда он в 2022 году впервые прибыл в Донбасс как доброволец, спецназ «Ахмат» состоял исключительно из чеченцев. Однако за три года подразделение стало по-настоящему интернациональным.
По словам командира, сейчас национальный состав «Ахмата» распределяется следующим образом: около половины бойцов — русские, четверть — чеченцы, а оставшиеся 25% представляют различные народы не только России и бывшего СССР, но и других стран. Генерал особо отметил, что в подразделении добровольно служат японец, китайцы и корейцы, все они пришли защищать Отечество по собственному желанию.
Алаудинов пояснил, что командование совместно с бойцами приняло решение о смене флага подразделения, чтобы тот лучше отражал внутреннюю суть «Ахмата». Он отметил, что новый стяг символически объединяет две основные конфессии России — православие и ислам.
Командир подчеркнул, что это решение демонстрирует единство многонационального коллектива, где служат представители разных народов и вероисповеданий. По его словам, несмотря на все различия, бойцы осознают себя единой семьёй, участвующей в священной войне. Алаудинов выразил уверенность, что новый флаг будет близок каждому военнослужащему независимо от его национальной или религиозной принадлежности.
Ранее Алаудинов заявил о фактическом начале Третьей мировой войны. Он подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация наглядно это подтверждает. Эскалация конфликтов, усиление военной активности НАТО и глобальное противостояние указывают на переход к новому этапу мировой борьбы.