Чеченский спецназ «Ахмат» за три года превратился в многонациональное подразделение. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил командир спецназа, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказал, что когда он в 2022 году впервые прибыл в Донбасс как доброволец, спецназ «Ахмат» состоял исключительно из чеченцев. Однако за три года подразделение стало по-настоящему интернациональным.

По словам командира, сейчас национальный состав «Ахмата» распределяется следующим образом: около половины бойцов — русские, четверть — чеченцы, а оставшиеся 25% представляют различные народы не только России и бывшего СССР, но и других стран. Генерал особо отметил, что в подразделении добровольно служат японец, китайцы и корейцы, все они пришли защищать Отечество по собственному желанию.

Алаудинов пояснил, что командование совместно с бойцами приняло решение о смене флага подразделения, чтобы тот лучше отражал внутреннюю суть «Ахмата». Он отметил, что новый стяг символически объединяет две основные конфессии России — православие и ислам.

Командир подчеркнул, что это решение демонстрирует единство многонационального коллектива, где служат представители разных народов и вероисповеданий. По его словам, несмотря на все различия, бойцы осознают себя единой семьёй, участвующей в священной войне. Алаудинов выразил уверенность, что новый флаг будет близок каждому военнослужащему независимо от его национальной или религиозной принадлежности.