Россияне назвали идеальное число детей в семье

Исследование ЦСП «Платформа» и «Онлайн Интервьюер» (ОнИн), результаты которого приводит РБК, показало, что идеальная семья для большинства россиян включает двух детей.

Финансовое благополучие и общая экономическая ситуация были названы многими в числе решающих факторов, влияющих на решение о пополнении в семействе. Наиболее популярным предложением по стимулированию рождаемости со стороны властей стало введение ежемесячных выплат на каждого ребёнка — такой ответ дали большинство опрошенных.

Проблемы со здоровьем, которые могут осложнить беременность и негативно повлиять на детей, являются одной из главных причин, останавливающих женщин от беременности и родо. Об этом заявили 34% респондентов. К тому же, 30% женщин опасаются рисков, связанных с самими родами и периодом восстановления после них.