Россияне назвали идеальное число детей в семье
РБК: Большинство россиян считают оптимальным иметь двоих детей в семье
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Исследование ЦСП «Платформа» и «Онлайн Интервьюер» (ОнИн), результаты которого приводит РБК, показало, что идеальная семья для большинства россиян включает двух детей.
Финансовое благополучие и общая экономическая ситуация были названы многими в числе решающих факторов, влияющих на решение о пополнении в семействе. Наиболее популярным предложением по стимулированию рождаемости со стороны властей стало введение ежемесячных выплат на каждого ребёнка — такой ответ дали большинство опрошенных.
Проблемы со здоровьем, которые могут осложнить беременность и негативно повлиять на детей, являются одной из главных причин, останавливающих женщин от беременности и родо. Об этом заявили 34% респондентов. К тому же, 30% женщин опасаются рисков, связанных с самими родами и периодом восстановления после них.
Ранее Life.ru писал, что с первого июля ожидается частичное изменение социальных выплат, включающее перерасчет и увеличение детских пособий. Депутат Госдумы Светлана Бессараб подчеркнула, что это не является кардинальным нововведением. Повышение коснётся лишь тех, у кого выплата единого пособия на ребёнка закончилась в июне.