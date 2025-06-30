В России повысят ряд госпошлин для автовладельцев
«Известия»: В России вдвое увеличат госпошлину за выдачу водительских прав
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Минфин России предложил с сентября 2025 года вдвое увеличить госпошлину за выдачу водительских удостоверений и в 1,5 раза за получение паспорта транспортного средства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект ведомства.
Согласно документу, пошлина за получение национального водительского удостоверения вырастет вдвое: до 4 тысяч рублей за удостоверение старого образца и до 6 тысяч рублей за новое. Стоимость выдачи прав международного образца может увеличиться до 3,2 тысячи рублей.
Получение ПТС обойдётся дороже в 1,5 раза — 1,2 тысячи рублей. Также подорожает пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства: на бумажном носителе она может достигнуть 1,5 тысячи рублей, на пластиковом — 4,5 тысячи рублей.
Госпошлина за выдачу государственных номеров для автомобилей повысится с 2 до 3 тысяч рублей, а для прицепов и мотоциклов — с 1,5 до 2,25 тысячи рублей. Стоимость свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности вырастет с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Пошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины увеличится с 1 тысячи до 3 тысяч рублей.
«Документ о допуске к перевозке опасных грузов теперь будет стоить 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей», — говорится в законопроекте.
Ранее стало известно, что россияне могут получить штраф за шум от автомобилей, его размер хотят увеличить в 10 раз. Законопроект находится на стадии разработки, но уже порождает опасения. Недостаточная ясность критериев, определяющих допустимый уровень шума, и отсутствие измерительной аппаратуры вызывают серьёзные вопросы к его реализации.