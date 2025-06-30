В России повысят ряд госпошлин для автовладельцев

Минфин России предложил с сентября 2025 года вдвое увеличить госпошлину за выдачу водительских удостоверений и в 1,5 раза за получение паспорта транспортного средства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на законопроект ведомства.

Согласно документу, пошлина за получение национального водительского удостоверения вырастет вдвое: до 4 тысяч рублей за удостоверение старого образца и до 6 тысяч рублей за новое. Стоимость выдачи прав международного образца может увеличиться до 3,2 тысячи рублей.

Получение ПТС обойдётся дороже в 1,5 раза — 1,2 тысячи рублей. Также подорожает пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства: на бумажном носителе она может достигнуть 1,5 тысячи рублей, на пластиковом — 4,5 тысячи рублей.

Госпошлина за выдачу государственных номеров для автомобилей повысится с 2 до 3 тысяч рублей, а для прицепов и мотоциклов — с 1,5 до 2,25 тысячи рублей. Стоимость свидетельства о соответствии ТС требованиям безопасности вырастет с 1,5 до 4,5 тысячи рублей. Пошлина за разрешение на внесение изменений в конструкцию машины увеличится с 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

«Документ о допуске к перевозке опасных грузов теперь будет стоить 2,25 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей», — говорится в законопроекте.