Россия и Казахстан обсудили пролёты украинских дронов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с Казахстаном поднимался вопрос о пролёте украинских БПЛА над казахстанской территорией. Астана подтвердила, что ведёт диалог с Киевом по этой теме.

«Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.