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Регион
30 июня, 08:30

Россия и Казахстан обсудили пролёты украинских дронов

Лавров заявил, что в ходе встречи в Казахстане обсуждался пролёт украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с Казахстаном поднимался вопрос о пролёте украинских БПЛА над казахстанской территорией. Астана подтвердила, что ведёт диалог с Киевом по этой теме.

«Мы упоминали об этом... Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу», — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу.

Глава МИД РФ также заявил, что казахстанские коллеги заверили его в том, что в ходе переговоров с украинской стороной они будут настаивать на прекращении случаев пролёта беспилотных летательных аппаратов над территорией Казахстана и примут необходимые меры для предотвращения подобной практики в будущем.

МИД Казахстана опроверг пролёт дронов в сторону России над своей территорией
МИД Казахстана опроверг пролёт дронов в сторону России над своей территорией

Напомним, что ранеев Казахстане нашли фрагменты упавшего БПЛА производства Британии — Banshee Jet 80. Эта модель активно используется ВСУ. Дрон упал вдали от жилых домов, благодаря чему удалось избежать жертв. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с решительным осуждением действий ВСУ.

Мария Любицкая
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