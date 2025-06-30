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30 июня, 08:51

Двери опечатаны, входа нет: В Екатеринбурге закрыли самый крупный ТРЦ

Приставы опечатали крупнейший в Екатеринбурге ТРЦ «Гринвич» из-за нарушений

Крупнейший торговый центр Екатеринбурга — ТРЦ «Гринвич» — временно прекратил свою работу. Причиной тому стали серьёзные нарушения противопожарных норм и требований антитеррористической безопасности, выявленные судебными приставами. Об этом сообщает ГУФССП России по Свердловской области.

В случае игнорирования запрета и возобновления деятельности собственникам комплекса грозит уголовная ответственность. Постановление о приостановке было вынесено Ленинским районным судом Екатеринбурга по иску прокуратуры и будет действовать до момента приведения объекта в полное соответствие с установленными нормами.

Все двери в «Гринвиче» опечатаны. Фото © Telegram / ГУФССП России по Свердловской области

Все двери в «Гринвиче» опечатаны. Фото © Telegram / ГУФССП России по Свердловской области

«В целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей, в деятельности торгово-развлекательного центра осуществляется приостановление, входные двери опечатываются», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что крупнейший торгово-развлекательный центр Екатеринбурга «Гринвич» начал свою работу в октябре 2004 года. С тех пор «Гринвич» значительно разросся, он включает в себя пять очередей общей площадью 303 тыс. кв. м. Комплекс находится в собственности бизнесменов Игоря Заводовского и Константина Погребинского.

С двух фирм Блиновского приставы начали принудительное взыскание 2 млн рублей
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Ранее сообщалось, что финансовые обязательства компании Google LLC перед Россией существенно увеличились, достигнув отметки в 27,2 миллиарда рублей. Ещё в феврале этого года сумма, причитающаяся с американского техгиганта, превышала 21,5 миллиарда рублей. С конца февраля ФССП РФ инициировала 11 дополнительных исполнительных производств в отношении Google LLC, что привело к росту общей задолженности.

Обложка © Telegram / ГУФССП России по Свердловской области

Ольга Сливченко
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