Двери опечатаны, входа нет: В Екатеринбурге закрыли самый крупный ТРЦ

Крупнейший торговый центр Екатеринбурга — ТРЦ «Гринвич» — временно прекратил свою работу. Причиной тому стали серьёзные нарушения противопожарных норм и требований антитеррористической безопасности, выявленные судебными приставами. Об этом сообщает ГУФССП России по Свердловской области.

В случае игнорирования запрета и возобновления деятельности собственникам комплекса грозит уголовная ответственность. Постановление о приостановке было вынесено Ленинским районным судом Екатеринбурга по иску прокуратуры и будет действовать до момента приведения объекта в полное соответствие с установленными нормами.

Все двери в «Гринвиче» опечатаны. Фото © Telegram / ГУФССП России по Свердловской области

«В целях предотвращения угрозы жизни, здоровья людей, в деятельности торгово-развлекательного центра осуществляется приостановление, входные двери опечатываются», — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что крупнейший торгово-развлекательный центр Екатеринбурга «Гринвич» начал свою работу в октябре 2004 года. С тех пор «Гринвич» значительно разросся, он включает в себя пять очередей общей площадью 303 тыс. кв. м. Комплекс находится в собственности бизнесменов Игоря Заводовского и Константина Погребинского.