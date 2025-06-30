Шесть человек, в том числе дети, погибли в ДТП на трассе А-322 в Алтайском крае

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии, в которой погибли шесть человек, включая троих детей, и ещё четверо получили травмы. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Трагедия произошла 30 июня в Шипуновском районе на 187-м километре автодороги А-322. По предварительным данным, водитель Kia Forte выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Odyssey.

В результате аварии в салоне Honda погибли две гражданки Казахстана. В Kia находились восемь человек — четверо из них скончались на месте, в том числе трое несовершеннолетних. Ещё четверо пассажиров госпитализированы. По данным полиции, в автомобиле ехала семья из Поспелихинского района.

Фото © Пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Расследование находится под контролем начальника краевого главка МВД Сергея Камышева.

«Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, назначен ряд необходимых экспертиз и исследований. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении МВД по Алтайскому краю.