Итальянские власти обсуждают идею включить строительство моста через Мессинский пролив в военные расходы, чтобы приблизиться к новому целевому уровню НАТО — 5% ВВП к 2035 году, сообщает Politico. Проект оценивается в 13,5 млрд евро.Несмотря на критику, правящая коалиция Джорджи Мелони готовится дать окончательное разрешение на строительство уже в июле. Антонио Таяни предложил назвать мост в честь Сильвио Берлускони.

Вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини называют мост стратегическим объектом, способным обеспечить быструю переброску войск и техники как Италии, так и союзников по НАТО. «Безопасность — это не только танки», — отметил Таяни, подчеркнув значение инфраструктуры для обороны.

Пока статус проекта как оборонного официально не утверждён, но правительство уже подало заявку на включение моста в инициативу ЕС по финансированию военной мобильности. Инициаторы рассчитывают, что это ускорит реализацию затянувшегося проекта, десятилетиями блокируемого из-за экономических, технических и экологических споров.

Тем временем оппозиция критикует идею как попытку «обмануть НАТО» и отвлечь внимание от реальных проблем регионов — от дефицита воды до упадка медицины. Скептики считают мост неприоритетным.

Несмотря на критику, правящая коалиция Джорджи Мелони готовится дать окончательное разрешение на строительство уже в июле. Антонио Таяни предложил назвать мост в честь Сильвио Берлускони.