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Регион
30 июня, 09:38

Италия решила внести мост на Сицилию за 13,5 млрд в список военных расходов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Итальянские власти обсуждают идею включить строительство моста через Мессинский пролив в военные расходы, чтобы приблизиться к новому целевому уровню НАТО — 5% ВВП к 2035 году, сообщает Politico. Проект оценивается в 13,5 млрд евро.Несмотря на критику, правящая коалиция Джорджи Мелони готовится дать окончательное разрешение на строительство уже в июле. Антонио Таяни предложил назвать мост в честь Сильвио Берлускони.

Вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини называют мост стратегическим объектом, способным обеспечить быструю переброску войск и техники как Италии, так и союзников по НАТО. «Безопасность — это не только танки», — отметил Таяни, подчеркнув значение инфраструктуры для обороны.

Пока статус проекта как оборонного официально не утверждён, но правительство уже подало заявку на включение моста в инициативу ЕС по финансированию военной мобильности. Инициаторы рассчитывают, что это ускорит реализацию затянувшегося проекта, десятилетиями блокируемого из-за экономических, технических и экологических споров.

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Тем временем оппозиция критикует идею как попытку «обмануть НАТО» и отвлечь внимание от реальных проблем регионов — от дефицита воды до упадка медицины. Скептики считают мост неприоритетным.

Несмотря на критику, правящая коалиция Джорджи Мелони готовится дать окончательное разрешение на строительство уже в июле. Антонио Таяни предложил назвать мост в честь Сильвио Берлускони.

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Италии приходится искать нестандартные способы увеличения оборонных расходов, поскольку традиционное наращивание военного бюджета вызывает внутреннюю критику и наталкивается на экономические ограничения. Новый целевой ориентир НАТО — 5% ВВП к 2035 году — требует значительного роста инвестиций, что сложно реализовать в условиях давления на социальные расходы и госдолг. Включение крупных инфраструктурных проектов, таких как мост на Сицилию, в категорию оборонных позволяет формально повысить долю военных трат, не сокращая при этом финансирование других сфер.

Марина Фещенко
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