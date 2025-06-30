Армия России разгромила снабжавшую топливом ВМС Украины нефтебазу

Согласно их информации, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок успешно поразили не только терминал, но и цеха по производству и хранению ударных дронов, склады боеприпасов, а также 146 пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Этот удар, по словам ведомства, стал частью масштабной операции, подрывающей военную инфраструктуру противника.