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Регион
30 июня, 09:38

Армия России разгромила снабжавшую топливом ВМС Украины нефтебазу

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Российские силы нанесли сокрушительный удар по ключевому нефтеналивному терминалу, снабжавшему топливом Военно-морские силы Украины, заявили в Министерстве обороны РФ

Согласно их информации, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок успешно поразили не только терминал, но и цеха по производству и хранению ударных дронов, склады боеприпасов, а также 146 пунктов временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Этот удар, по словам ведомства, стал частью масштабной операции, подрывающей военную инфраструктуру противника.

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Также российские войска вытеснили украинские подразделения из села Дачное — первого населённого пункта в Днепропетровской области, перешедшего под контроль ВС РФ. Именно в этом районе идёт зачистка. Дачное расположено на границе с ДНР, где ранее российские силы освободили сёла Новоукраинка, Ялта и Запорожье.

Оксана Попова
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