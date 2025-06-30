Ядерная интрига после слов Трампа: Востоковед высказался о наличии секретного объекта у Ирана
Востоковед Исаев: Нельзя исключать наличие секретного ядерного объекта у Ирана
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Учитывая секретность, окружающую ядерные разработки, неудивительно, что Иран, подобно другим государствам, включая Израиль в прошлом, скрывает детали своей ядерной программы. Востоковед и руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев, комментируя в беседе с Life.ru заявление президента США Дональда Трампа о тайном ядерном объекте в Иране, подчеркнул, что, несмотря на потенциальную недостоверность, игнорировать подобные утверждения нельзя.
Иран никогда не пугал весь мир тем, что у него есть ядерное оружие. То есть это всегда были претензии к Ирану со стороны Запада и Израиля. Иран, наоборот, настаивал всегда на том, что у него мирная ядерная программа. Мы знаем, что страна разрабатывала технологии под контролем МАГАТЭ. Там были наблюдатели, камеры, какие-то объекты. Не исключаю, может быть, действительно были секретные объекты. Но, опять же, доказательств этого у нас нет.
По словам собеседника Life.ru, к заявлениям политиков, особенно касающимся ядерного оружия, следует относиться критически. Востоковед подчеркнул, что страны, разрабатывающие ядерное оружие, в конечном итоге раскрывают этот факт, как это произошло с Советским Союзом. В связи с этим оценка ядерной программы Ирана должна основываться на данных МАГАТЭ, а не на политических заявлениях.
Накануне Трамп допустил возможность существования у Ирана некоего тайного ядерного объекта. При этом американский лидер не предоставил конкретной информации о его местоположении. Он также считает маловероятной успешную эвакуацию обогащённого урана Тегераном, учитывая высокую сложность и риски подобной операции.