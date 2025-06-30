Ядерная интрига после слов Трампа: Востоковед высказался о наличии секретного объекта у Ирана

Иран никогда не пугал весь мир тем, что у него есть ядерное оружие. То есть это всегда были претензии к Ирану со стороны Запада и Израиля. Иран, наоборот, настаивал всегда на том, что у него мирная ядерная программа. Мы знаем, что страна разрабатывала технологии под контролем МАГАТЭ. Там были наблюдатели, камеры, какие-то объекты. Не исключаю, может быть, действительно были секретные объекты. Но, опять же, доказательств этого у нас нет.