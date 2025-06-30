В одном из регионов России могут запретить электросамокаты

В Ставропольском крае всерьёз занялись проблемой с электросамокатами после смертельного ДТП — самокатчик наехал на пенсионера. Пожилой человек, к сожалению, скончался. Губернатор региона Владимир Владимиров организовал опрос в своём телеграм-канале, посвящённый вопросу о возможном запрете электросамокатов.

«Считаю, что трагедия требует выводов и решений. Средств индивидуальной мобильности на улицах становится больше. Надо задуматься о том, как защитить людей от повторения таких происшествий», — написал Владимиров.

В опросе, который уже собрал более 29,5 тысячи голосов, предложены три варианта ответа: запретить электросамокаты, ограничить их скорость до 20 км/ч или оставить всё без изменений. На данный момент лидируют два варианта — запрет и ограничение скорости, каждый из которых набрал по 42% голосов. Результаты будут подводить 4 июля.