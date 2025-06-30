Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что в ближайшее время ожидается ясность относительно даты проведения этих переговоров.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — заявил Песков.