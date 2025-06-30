Песков ответил на вопрос о третьем раунде переговоров России и Украины
Песков: Кремль расчитывает, что скоро станут известны сроки новых переговоров
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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что в ближайшее время ожидается ясность относительно даты проведения этих переговоров.
«Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит», — заявил Песков.
Ранее пресс-секретарь сообщал, что продвижение процесса урегулирования украинского конфликта во многом определяется поведением Киева и эффективностью посреднических усилий Вашингтона. При этом, позиция Москвы всем хорошо известна.