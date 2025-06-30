Штраф €50 тысяч за полив цветов: Немцам запретили использовать общественную воду для личных грядок

Из-за беспрецедентных засух Германия ввела запрет на использование общественной воды для полива частных приусадебных участков. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч евро, передаёт журнал Focus.

Рекордно засушливая весна 2025 года, с критически низким уровнем осадков и резким снижением грунтовых вод, вынудила власти ряда немецких регионов ввести ограничения на использование воды из различных источников, как для частных лиц, так и для общественных нужд. Под запрет также подпадает ежедневное орошение грунтовой водой. Главная цель этих ограничений — защита запасов питьевой воды и обеспечение потребностей сельского хозяйства.

Объединение городов и муниципалитетов призывает сосредоточиться на основных нуждах, а не на поддержании развлекательных объектов вроде теннисных кортов и полей для гольфа. Ожидаются дополнительные запреты, если засуха не прекратится.

Немцам рекомендуют собирать дождевую воду в бочки или цистерны и поливать ею почву. Советуется использовать мульчу из коры или соломы для удержания влаги и регулирования температуры, а также вносить компост для улучшения водоудерживающих свойств и жизнедеятельности почвы. Большая часть ограничений, как отмечено в материале издания, сохранится до конца сентября.