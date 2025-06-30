Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 11:29

Мурашко сообщил о рекордно низком уровне младенческой смертности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tokyo Visionary Room

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе своей рабочей поездки в Воронеж объявил о значительном снижении показателя младенческой смертности в стране, который на сегодняшний день составляет 3,7 промилле. Этот уровень чиновник охарактеризовал как «очень низкий» и отметил, что такие показатели являются редкостью для многих стран мира.

«Эти показатели уже на уровне трёх промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — заявил Мурашко.

«Назвали девочку Кириллом»: В России могут ввести список разрешённых имен
«Назвали девочку Кириллом»: В России могут ввести список разрешённых имен

Ранее о рекордно низкой младенческой смертности заявлял президент России Владимир Путин. Глава государства сообщал, что в стране создана хорошая система защиты здоровья новорожденных. Кроме того, почти все семьи, имеющие право на детские пособия, получают их автоматически.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Михаил Мурашко
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar