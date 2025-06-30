Мурашко сообщил о рекордно низком уровне младенческой смертности

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе своей рабочей поездки в Воронеж объявил о значительном снижении показателя младенческой смертности в стране, который на сегодняшний день составляет 3,7 промилле. Этот уровень чиновник охарактеризовал как «очень низкий» и отметил, что такие показатели являются редкостью для многих стран мира.

«Эти показатели уже на уровне трёх промилле, редко страны вообще имеют такие показатели, по сути дела значительно лучше, чем в Китае, Америке, многих европейских странах. На сегодняшний день в стране показатель 3,7 промилле, это очень низкий показатель», — заявил Мурашко.