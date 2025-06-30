На Урале выпускникам гимназии выдали аттестаты с грамматической ошибкой

Выпускники 11 класса екатеринбургской гимназии №35 получили аттестаты с грамматической ошибкой. Вместо «медицины» в документах значилось «Основы практической медищины» — опечатку заметили сами ученики. Родители старшеклассников обеспокоены, что дети не успеют подать исправленные варианты документов в даты приемной кампании в вузах.

Как передаёт слова одной из матерей портал Е1.ru, подобная ситуация в учебном заведении происходит далеко не впервые. В управлении образования города признали допущенную неточность, но заверили, что она будет быстро исправлена и не повлечёт за собой серьёзных последствий. Для устранения ошибки 23 выпускникам необходимо будет вернуть свои аттестаты в гимназию.

«Приложения к данным аттестатам будут аннулированы, а выпускникам будут вручены новые правильные приложения. Соответствующие изменения сегодня же внесут в федеральную информационную систему ФРДО («Федеральный реестр сведений о документах об образовании»). Таким образом, начиная с 1 июля 2025 года, выпускники смогут свободно подать заявления на поступление в высшие учебные заведения», — рассказали в администрации Екатеринбурга.