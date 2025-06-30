Обмотала щупальцами: Россиянку чудом спасли после встречи с ядовитой медузой во Вьетнаме
Россиянка получила анафилактический шок после укуса ядовитой медузы во Вьетнаме
Иркутянка получила анафилактический шок после укуса ядовитой медузы во Вьетнаме. Обложка © Telegram / Thai_Maman_red
Во время отпуска во Вьетнаме жительница Иркутска Екатерина получила ожог от ядовитой медузы, что привело к анафилактическому шоку и клинической смерти. Подробности инцидент сообщает kp.ru.
«Когда уже выходила из воды, то неожиданно почувствовала, что тело горит. Медуза полностью обмотала щупальцами левую руку, затронула живот и ногу. До берега было всего метра два. Ощущения были такими, словно меня ужалила самая большая в мире оса», — поделилась пострадавшая.
Иркутянка получила анафилактический шок после укуса ядовитой медузы во Вьетнаме. Фото © Telegram / Thai_Maman_red
На пляже в этот момент оказался мужчина из Новосибирска, который вместе с женой и дочерью — медиками — оказал первую помощь: Дмитрий делал искусственное дыхание, пока сердце Екатерины не заработало снова. После инцидента сибирячка была госпитализирована и прошла курс лечения, включая уколы и перевязки.
Во Вьетнаме другой россиянин также пострадал от ядовитой медузы — португальского кораблика. Мужчина нырял в Нячанге, когда у него неожиданно защипало глаза. Вечером у пострадавшего появились ожоги и отёки лица, а к утру состояние ухудшилось. Благодаря своевременной помощи он смог избежать серьёзных последствий, включая потерю зрения.