Обмотала щупальцами: Россиянку чудом спасли после встречи с ядовитой медузой во Вьетнаме

Во время отпуска во Вьетнаме жительница Иркутска Екатерина получила ожог от ядовитой медузы, что привело к анафилактическому шоку и клинической смерти. Подробности инцидент сообщает kp.ru.

«Когда уже выходила из воды, то неожиданно почувствовала, что тело горит. Медуза полностью обмотала щупальцами левую руку, затронула живот и ногу. До берега было всего метра два. Ощущения были такими, словно меня ужалила самая большая в мире оса», — поделилась пострадавшая.

Иркутянка получила анафилактический шок после укуса ядовитой медузы во Вьетнаме. Фото © Telegram / Thai_Maman_red

На пляже в этот момент оказался мужчина из Новосибирска, который вместе с женой и дочерью — медиками — оказал первую помощь: Дмитрий делал искусственное дыхание, пока сердце Екатерины не заработало снова. После инцидента сибирячка была госпитализирована и прошла курс лечения, включая уколы и перевязки.