«Будут тянуть»: В России оценили отказ Британии от поддержки Украины

Британия будет оказывать военную помощь Украине дольше всех других стран, поскольку сдерживание России исторически является её ключевым приоритетом. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в интервью «Ленте.ру».

Асафов считает незначительными заявления британских профсоюзов и общественных организаций, призывающих прекратить поддержку Киева. По его оценке, Лондон рассматривает противостояние с Москвой, как принципиальный вопрос сохранения влияния в Восточной Европе, поэтому Соединённое Королевство не отступит.

«Одна из приоритетных задач — сдерживание России и обеспечение своей зоны влияния на территорию Восточной Европы. Поэтому остановка помощи вряд ли случится, для них это вопрос принципиальный. Они будут стараться тянуть до конца», — заявил эксперт.