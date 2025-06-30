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30 июня, 11:37

«Будут тянуть»: В России оценили отказ Британии от поддержки Украины

Политолог Асафов: Британия последней из всех стран перестанет помогать Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Marek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Marek

Британия будет оказывать военную помощь Украине дольше всех других стран, поскольку сдерживание России исторически является её ключевым приоритетом. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов в интервью «Ленте.ру».

Асафов считает незначительными заявления британских профсоюзов и общественных организаций, призывающих прекратить поддержку Киева. По его оценке, Лондон рассматривает противостояние с Москвой, как принципиальный вопрос сохранения влияния в Восточной Европе, поэтому Соединённое Королевство не отступит.

«Одна из приоритетных задач — сдерживание России и обеспечение своей зоны влияния на территорию Восточной Европы. Поэтому остановка помощи вряд ли случится, для них это вопрос принципиальный. Они будут стараться тянуть до конца», — заявил эксперт.

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Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что в стране больше не собираются поддерживать Украину. Сторонники и правых, и левых взглядов высказываются неодобрительно о военной помощи Незалежной. Как сообщает пресса, в профсоюзной декларации чётко выражен отказ от мер, направленных на сокращение социальных выплат и снижение уровня жизни населения в пользу Киева.

Александра Мышляева
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