В Великобритании больше не собираются поддерживать Украину. Сторонники и правых, и левых взглядов высказываются неодобрительно о военной помощи Незалежной. Такую ситуацию передаёт Telegraph.

«Как отмечают многие и левые и правые комментаторы, вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение», — сказал официальный представитель Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Британии.

Данную точку зрения подтверждает также текст декларации, которую профсоюз представил в одном из отделений в Лондоне. Согласно данным издания, в документе содержится информация об отказе от политики уменьшения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования Украины. Рабочие требуют от властей, чтобы те взяли на себя обязательство работать над мирным урегулированием конфликта.