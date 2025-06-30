«Вливание миллиардов»: В Британии отказываются от помощи Украине
Telegraph: И правые, и левые британцы отказываются поддерживать Украину
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В Великобритании больше не собираются поддерживать Украину. Сторонники и правых, и левых взглядов высказываются неодобрительно о военной помощи Незалежной. Такую ситуацию передаёт Telegraph.
«Как отмечают многие и левые и правые комментаторы, вливание миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение», — сказал официальный представитель Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Британии.
Данную точку зрения подтверждает также текст декларации, которую профсоюз представил в одном из отделений в Лондоне. Согласно данным издания, в документе содержится информация об отказе от политики уменьшения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования Украины. Рабочие требуют от властей, чтобы те взяли на себя обязательство работать над мирным урегулированием конфликта.
Ранее стало известно, что Британия начала отказывать украинцам в предоставлении убежища. Аргументом является то, что горячая фаза конфликта идёт не во всей Незалежной, и можно переехать в безопасные регионы. Апелляции украинцев, которым отказали в убежище, рассматриваются по несколько месяцев, в это время люди живут в Британии по программе временной визы, она позволяет находиться в стране до 18 месяцев.