Россиянин собирался вывезти в Литву 50 кг янтаря, спрятав его в баллоне под днищем авто

Российские таможенники и сотрудники ФСБ предотвратили незаконный вывоз крупной партии янтаря из страны. Гражданин России пытался перевезти в Литву 48 килограммов янтаря, оцененного в 2,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС.

Россиянин пытался провезти контрабандой янтарь через таможенный пост Чернышевское в Калининградской области, спрятав его в газовом баллоне под автомобилем.

«Экспертиза установила, что предметы представляют собой обработанный и необработанный янтарь, а также заготовки из него»,— указано в сообщении ФТС.











Расследование выявило целую сеть предполагаемых контрабандистов. У новых фигурантов дела изъято более 2,5 тонны нелегального янтаря. Контрабандисту, пытавшемуся переправить янтарь в Литву, грозит до пяти лет тюрьмы.