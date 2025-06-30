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30 июня, 11:32

Россиянин собирался вывезти в Литву 50 кг янтаря, спрятав его в баллоне под днищем авто

Российские таможенники пресекли незаконный вывоз в Литву около 50 кг янтаря

Российские таможенники и сотрудники ФСБ предотвратили незаконный вывоз крупной партии янтаря из страны. Гражданин России пытался перевезти в Литву 48 килограммов янтаря, оцененного в 2,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, сообщает пресс-служба ФТС.

Россиянин пытался провезти контрабандой янтарь через таможенный пост Чернышевское в Калининградской области, спрятав его в газовом баллоне под автомобилем.

«Экспертиза установила, что предметы представляют собой обработанный и необработанный янтарь, а также заготовки из него»,— указано в сообщении ФТС.

  • Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
    Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
  • Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
    Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
  • Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
    Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
  • Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
    Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
  • Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России
    Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России

Изъятый янтарь. Фото © Telegram / ФТС России

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Расследование выявило целую сеть предполагаемых контрабандистов. У новых фигурантов дела изъято более 2,5 тонны нелегального янтаря. Контрабандисту, пытавшемуся переправить янтарь в Литву, грозит до пяти лет тюрьмы.

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Ранее один иностранный умник решил перевезти из России в Китай бронежилеты, попытавшись убедить ФТС в том, что это футляры с рыболовными принадлежностями. В декларации они числились как предметы для альпинизма, рыбалки и тхэквондо.

Обложка © Telegram / ФТС России

Наталья Демьянова
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