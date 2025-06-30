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30 июня, 11:57

Стало известно, какие травмы чаще всего получают дети летом

SHOT ПРОВЕРКА: Половина детских травм летом — переломы

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Каждая вторая летняя травма у детей — перелом. Об этом сообщили травматологи в беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

«Чаще всего дети ломают плечи, колени и предплечья, и в 80% случаев виной тому падения с самокатов и велосипедов», — говорится в сообщении.

Пик обращений в травмпункты фиксируется с апреля по июнь, причём помимо переломов врачи часто сталкиваются с колото-резаными ранами от стекла и гвоздей, ожогами и укусами клещей. Сотрясения мозга составляют около 7% от общего числа детских травм.

Основными причинами повреждений медики называют активные игры, падения с деревьев и использование спортивного инвентаря без защитной экипировки. Специалисты подчёркивают, что большинства травм можно было бы избежать при соблюдении элементарных мер безопасности.

К слову, летом подвижность детей увеличивается, что закономерно повышает травматизм.

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Ранее россияне назвали идеальное число детей в семье. Исследования показали, что модель с двумя детьми преобладает в представлениях граждан о благополучной семье. При этом респонденты подчёркивают зависимость репродуктивных планов от материального положения и стабильности в стране.

Алиса Хуссаин
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