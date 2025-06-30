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Регион
30 июня, 11:38

В Нижегородской области отмечаются перебои в работе мобильной связи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ViDI Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ViDI Studio

В Нижегородской области уже четвертые сутки наблюдаются перебои в мобильной связи и доступе к интернету. Как сообщили в региональном правительстве, это связано с усиленными мерами безопасности из-за угрозы атак беспилотников.

«Сигнал сотовых вышек периодически снижается, поскольку БПЛА могут использовать их для навигации», — пояснили в пресс-службе.

Сотовые операторы подтвердили сбои, подчеркнув, что они вызваны внешними факторами, не зависящими от них. Жителям рекомендовали, при возможности, пользоваться Wi-Fi-сетями.

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Life.ru уже сообщал, что перебои с мобильным интернетом фиксировались уже в 20 регионах страны. Основная причина ограничений — противодействие вражеским беспилотникам, поскольку отключение связи затрудняет их координацию.

Марина Фещенко
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