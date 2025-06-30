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30 июня, 11:58

«Не думал, что задержусь»: Боец СВО из Италии за три дня в одиночку занял позицию под Курском

RT: Боец СВО из Италии Итан за три дня без еды и воды занял позицию под Курском

Итальянский доброволец в зоне СВО в одиночку занял ключевую позицию за три дня без еды и воды. Об этом сообщает RT.

Боец ВС РФ из Италии — Итан. Фото © Telegram / RT на русском

Боец ВС РФ из Италии — Итан. Фото © Telegram / RT на русском

Итан служил командиром отделения связи, выполнял задачи по восстановлению сетей на курском направлении, включая прокладку линий в укрытия и ремонт техники. Одна из таких задач привела его в район Демидовки, где под обстрелом украинских дронов он сумел самостоятельно занять необходимую позицию. На выполнение задания ушло три дня. Боец до конца сомневался в успехе из-за отсутствия еды и воды. В первый день ему пришлось пить жидкость для полоскания рта.

«Не думал, что задержусь. На следующий день ко мне на точку пришли [российские] штурмовики, мы взяли воду из болота ниже», — рассказал военный. По данным издания, позже Итан вывел двух штурмовиков ВС РФ по безопасному маршруту к эвакуации, а сам вышел без ранений, получив только контузию.

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Ранее стало известно, что перед переброской в Сумскую область 158-я мехбригада ВСУ получила подкрепление от офицеров, прошедших подготовку в Великобритании. Согласно информации из осведомлённых источников, военнослужащие, получившие повышение до командиров, ранее занимались оказанием медицинской помощи. Однако, после прохождения обучения за границей, они были переведены на передовую и назначены на штурмовые позиции.

Обложка © Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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