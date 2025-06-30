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Регион
30 июня, 11:54

«Перехожу в оппозицию»: Скандальная депутат Рады Безуглая пришла в ярость из-за решений Зеленского

Безуглая: Если не заменят министра обороны и главкома ВСУ, то уйду в оппозицию

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила в соцсетях, что покинет поддержку действующих властей и перейдёт в оппозицию, если в ходе предстоящих перестановок в кабмине не будут уволены министр обороны Рустем Умеров и главком ВСУ Александр Сырский.

«Также если Умерова и Сырского не сменят — перехожу в оппозицию», — подытожила Безуглая.

Безуглая отметила, что нардеп Ярослав Железняк публикует информацию о готовящихся кадровых изменениях в правительстве, однако некоторые кандидаты остаются вне внимания. По её словам, на пост премьер-министра претендует Андрей Ермак, вместо Умерова рассматривают его первого заместителя Сергея Боева, а на должность главкома ВСУ может быть назначен начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов. Парламентарий предложила самим оценить, насколько эти изменения являются реальными или представляют собой обычное «переставление стульев».

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В украинской политике активно обсуждается возможная смена руководства в Минобороны и ВСУ. Среди претендентов на замену министра обороны Рустема Умерова называют его первого заместителя Сергея Боева. На пост главкома ВСУ рассматривается начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Милена Скрипальщикова
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