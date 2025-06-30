В Раде назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ
Нардеп Безуглая: Преемником главы МО Умерова может стать его заместитель Боев
Андрей Гнатов и Сергей Боев. Обложка © Wikipedia / mil.gov.ua, © mil.gov.ua
В украинских политических кругах обсуждается потенциальная смена руководства в Минобороны и ВСУ. Среди кандидатов на смену министру обороны Рустему Умерову рассматривается его первый заместитель Сергей Боев. При этом главкома ВСУ Александра Сырского может заменить начальник генштаба Андрей Гнатов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Вместо Умерова рассматривают Боева, а [на пост] главнокомандующего ВСУ — Гнатова. Выводы относительно кандидатов и не является ли это перестановкой стульев — делайте сами», — написала парламентарий в соцсетях.
Нардеп также предупредила, что начнёт выступать против действующей власти, если Сырский и Умеров не будут смещены со своих постов.
Положение Умерова и Сырского в данный момент, действительно, шаткое. Ранее на Украине разгорелся скандал из-за фортификаций в Сумской области, которые приказали строить в последний момент и на скорую руку. Позднее Умеров так и не явился в Верховную раду для отчёта по данному вопросу. Не меньше вопросов задаётся главкому ВСУ на фоне активного продвижения Армии России, которая уже вплотную подошла к Константиновке в ДНР, а также выбила украинских военных из первого села в Днепропетровской области.