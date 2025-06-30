В Раде назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ

В украинских политических кругах обсуждается потенциальная смена руководства в Минобороны и ВСУ. Среди кандидатов на смену министру обороны Рустему Умерову рассматривается его первый заместитель Сергей Боев. При этом главкома ВСУ Александра Сырского может заменить начальник генштаба Андрей Гнатов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Вместо Умерова рассматривают Боева, а [на пост] главнокомандующего ВСУ — Гнатова. Выводы относительно кандидатов и не является ли это перестановкой стульев — делайте сами», — написала парламентарий в соцсетях.