Армия России вплотную подошла к ключевому населённому пункту в ДНР

Российские силы ведут наступление на Константиновском направлении и вплотную подошли к Константиновке. Данный населённый пункт является ключевым логистическим центром ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На Константиновском направлении мы видим, что также наши подразделения продвигаются. Скажем так, линия освобождения приближается к самому населённому пункту Константиновка, который является одним из ключевых в плане обеспечения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».