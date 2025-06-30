Армия России вплотную подошла к ключевому населённому пункту в ДНР
Глава ДНР Пушилин: Армия России вплотную подошла к Константиновке
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Российские силы ведут наступление на Константиновском направлении и вплотную подошли к Константиновке. Данный населённый пункт является ключевым логистическим центром ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«На Константиновском направлении мы видим, что также наши подразделения продвигаются. Скажем так, линия освобождения приближается к самому населённому пункту Константиновка, который является одним из ключевых в плане обеспечения», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ДНР, этот населённый пункт является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение и перемещение сил противника, входящих в Краматорско-Славянскую группировку.
Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают силы в районы недавно освобождённых населённых пунктов Донецкой Народной Республики, имеющих стратегическое значение. Также отмечается, что украинские военные оставили Новосергеевку и переместились в район Удачного.