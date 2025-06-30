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30 июня, 11:51

В СВР раскрыли, какой «сук» продолжают пилить евробюрократы, несмотря на сигналы финансистов

СВР: ЕС игнорирует мнение экспертов о вреде санкций против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / garmoncheg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / garmoncheg

Европейские эксперты настойчиво пытаются убедить власти в пагубности дальнейшего ужесточения антироссийских санкций для самого ЕС, однако евробюрократы продолжают «пилить сук, на котором сидят». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Европейские финансисты убеждены, что негативных для ЕС и трансатлантического сообщества в целом последствий можно было бы избежать, если бы Еврокомиссия интересовалась мнением специалистов о вероятном отрицательном эффекте готовящихся ею шагов. Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично «пилят сук, на котором сидят», — говорится в заявлении СВР.

Там привели в пример отключение большинства российских банков от системы SWIFT. В итоге банки РФ нашли выход и выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнёрами, а санкции ЕС привели к падению доверия Глобального Юга к SWIFT. Стало очевидно, что межбанковская система используется как инструмент политического давления.

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Напомним, Евросоюз продолжает «расчехлять пакеты с пакетами» и готовится к утверждению новой порции санкций против России. СМИ пишут, что он может быть финализирован в период председательства Дании в Совете ЕС, начинающегося 1 июля.

Александра Вишнякова
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