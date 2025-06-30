Европейские эксперты настойчиво пытаются убедить власти в пагубности дальнейшего ужесточения антироссийских санкций для самого ЕС, однако евробюрократы продолжают «пилить сук, на котором сидят». Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Европейские финансисты убеждены, что негативных для ЕС и трансатлантического сообщества в целом последствий можно было бы избежать, если бы Еврокомиссия интересовалась мнением специалистов о вероятном отрицательном эффекте готовящихся ею шагов. Однако и сейчас доводы экспертов вряд ли будут услышаны. Еврочиновники давно оторвались от действительности и в русофобском запале энергично «пилят сук, на котором сидят», — говорится в заявлении СВР.

Там привели в пример отключение большинства российских банков от системы SWIFT. В итоге банки РФ нашли выход и выстроили другие схемы сотрудничества с зарубежными партнёрами, а санкции ЕС привели к падению доверия Глобального Юга к SWIFT. Стало очевидно, что межбанковская система используется как инструмент политического давления.