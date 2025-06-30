«Поменять систему»: Политолог назвал причины введения правила о бритье в армии США

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с Life.ru объяснил, что новое требование о гладком бритье в армии США является частью масштабной реформы по устранению либеральных норм, введённых со времён Барака Обамы. По его словам, это лишь одно из многих изменений, направленных на повышение боеспособности вооружённых сил.

Трамп совместно с министром обороны собираются поменять систему. Всё это время, начиная с президентства Барака Хусейна, всех затаскивали в армию. Гомосексуалисты*, лесбиянки*, беременные женщины были записаны в пилоты и так далее. Это всё, очевидно, несовместимо с армейской деятельностью, туда привносилась чушь. Это не единственное новое правило. Введено оно было в рамках общей борьбы со всякой либеральной чушью, которую понатащили в армию. Дмитрий Дробницкий Американист, публицист, политолог

Собеседник Life.ru подчеркнул, что в 1980–1990-х годах ни в одной стране мира не усматривали политической подоплёки в требованиях к опрятному виду военнослужащих. Нынешний резонанс, по его мнению, вызван исключительно тем, что любые инициативы администрации Трампа автоматически критикуются либеральными кругами.

Дробницкий отметил, что это правило — лишь одно из многих, направленных на восстановление строгой дисциплины, включая опрятный внешний вид, и не имеет политического подтекста, несмотря на попытки либеральных кругов раздуть вокруг него скандал.

Накануне стало известно, что американские военные столкнулись с новыми жёсткими ограничениями: теперь при хроническом раздражении кожи после бритья им грозит увольнение со службы. Ранее таким военнослужащим разрешалось носить бороду, но теперь Пентагон ввёл лимит — не более 12 месяцев с растительностью на лице в течение двухлетнего периода. После превышения этого срока военнослужащим предписано либо пройти дорогостоящую лазерную эпиляцию за свой счёт, либо покинуть ряды вооружённых сил.