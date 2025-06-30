Суд приговорил руководителя «Общины Виссариона» к 12 годам тюрьмы

В Новосибирской области руководителя секты «Церковь последнего завета» («Община Виссариона») Сергея Торопа приговорили к 12 годам лишения свободы. Как сообщили в управлении ГП РФ по СФО, осудили и его сподвижников Владимира Ведерникова и Вадима Редькина, им назначили наказание 12 и 11 лет заключения.

По данным ведомства, Тороп с 1991 год по 2020 создал на территории Красноярского края и в других местах объединение «Община единой веры». Вместе со своими соучастниками он руководил сектой. Известно, что в определённый момент количество последователей насчитывало свыше пяти тысяч человек. По мнению следствия, над ними совершалось психологическое насилие.

«В результате противоправных действий подсудимых 16 потерпевшим причинен моральный вред, здоровью шести лиц причинен тяжёлый вред, здоровью одного лица — средней степени тяжести. Также было совершено хищение денежных средств на сумму более 5 миллионов рублей, выделенных из бюджета Красноярского края», — говорится в сообщении.

Всем троим было предъявлено обвинение в создании секты, которая причиняла вред гражданам. Торопа и Редькина обвиняли также в причинении тяжкого и среднего вреда здоровью, а Ведерникова в совершении мошеннических махинаций. Однако сторона защиты трёх обвинённых намеренна обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае задержаны семь участников псевдорелигиозного украинского движения «Аллатра»*, деятельность которого Генпрокуратура РФ признала нежелательной. Они создали чат в мессенджере, где размещали различную информацию о деятельности организации и привлекали в сообщество новых людей.