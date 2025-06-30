«Невероятно и чудовищно!»: Во Франции пришли в ярость из-за Зеленского

«Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и ещё шесть миллиардов в следующем году ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться «во время фаз ремиссии», в то время как люди часто страдают от тяжёлых методов лечения! Чудовищно!» — высказался политик в соцсетях.