«Невероятно и чудовищно!»: Во Франции пришли в ярость из-за Зеленского
Филиппо: Финансовая поддержка Зеленского ослабляет социальную сферу Франции
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Париж ставит интересы Владимира Зеленского выше благополучия своих граждан, жертвуя финансированием здравоохранения ради миллиардных вливаний. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Так он отреагировал на предложение главы Национального фонда медицинского страхования Франции об отмене государственной поддержки для людей, победивших рак и находящихся в ремиссии.
«Невероятно! В то время как новые миллиарды выделяются Зеленскому и ещё шесть миллиардов в следующем году ЕС, глава медицинского страхования Томас Фатоме объявляет о том, что рак больше не будет покрываться «во время фаз ремиссии», в то время как люди часто страдают от тяжёлых методов лечения! Чудовищно!» — высказался политик в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в центре Парижа состоялась демонстрация, организованная Флорианом Филиппо. Несколько сотен протестующих требовали мирного урегулирования украинского конфликта и прекращения западной военной помощи Киеву.