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30 июня, 12:35

Эффективность на высоте: На Западе рассказали о «вакуумной артиллерии» ВС России

MWM: ВС РФ активно используют тяжёлые огнеметные системы ТОС-1 в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска в зоне СВО широко применяют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1, сообщило издание Military Watch Magazine. Эти «вакуумные» установки эффективно действуют против живой силы противника в Донбассе.

«Эффективность ТОС-1А привлекла значительное внимание из-за своих боевых характеристик, при этом система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил, укреплённых в поселениях, как видно на недавних кадрах, а также в бункерах, пещерах или траншеях», — говорится в публикации.

Термобарические боеприпасы системы создают облако вещества, которое после взрыва вызывает мощную ударную волну, буквально «высасывающую» воздух из замкнутых пространств с огромной силой. Такая технология значительно повышает эффективность боевых действий российских войск на территории Донбасса.

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Ранее было зафиксировано появление «серой» зоны на карте Днепропетровской области — впервые с начала СВО. Она указывает на смещение линии фронта. Согласно опубликованной карте, российские войска усилили позиции на шести направлениях в южной части ДНР вблизи границы с Днепропетровской областью.

Милена Скрипальщикова
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