Эффективность на высоте: На Западе рассказали о «вакуумной артиллерии» ВС России

Российские войска в зоне СВО широко применяют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1, сообщило издание Military Watch Magazine. Эти «вакуумные» установки эффективно действуют против живой силы противника в Донбассе.

«Эффективность ТОС-1А привлекла значительное внимание из-за своих боевых характеристик, при этом система хорошо оптимизирована для нейтрализации сил, укреплённых в поселениях, как видно на недавних кадрах, а также в бункерах, пещерах или траншеях», — говорится в публикации.

Термобарические боеприпасы системы создают облако вещества, которое после взрыва вызывает мощную ударную волну, буквально «высасывающую» воздух из замкнутых пространств с огромной силой. Такая технология значительно повышает эффективность боевых действий российских войск на территории Донбасса.