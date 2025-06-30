Замгубернатора российского региона подал в отставку

Замгубернатора ХМАО Сергей Афанасьев уходит в отставку после двух лет работы в правительстве Югры. Он курировал департамент экономического развития, внедрял спорные инициативы и отвечал за стратегическую Нягань с её особой экономической зоной. Кто займет его место, пока неизвестно.

Как пишет URA.ru, Афанасьев родился в 1982 году в киргизском Фрунзе, окончил Курганский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит». Начинал как экономист, работал в банках, затем в структурах поддержки бизнеса. В 2021 году возглавил Фонд развития Югры, а год спустя стал замгубернатора — при Наталье Комаровой.

На посту зама Афанасьев внедрял так называемый инновационный стандарт для мэрий, который обязывал отчитываться по числу и объему инновационных проектов. Планировалась даже должность «инновационного уполномоченного», но инициатива так и осталась на бумаге. Несмотря на критику от бизнеса, с коллегами он сохранил рабочие отношения.

После смены губернатора на Вадима Кухарука Афанасьев сохранил пост, в отличие от других членов команды Комаровой. Ему передали Нягань — ключевую территорию с мегапроектом особой экономической зоны. Теперь же кресло замгубернатора освободилось, а в правительстве Югры идут поиски новой фигуры: возможны как внутренние назначения, так и приглашение со стороны.