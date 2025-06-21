Аналитик Центра фундаментальных прав в Вергрии Золтан Кошкович в своей соцсети X призвал Владимира Зеленского сложить полномочия. Поводом послужило недавнее обращение главы киевского режима, опубликованное им после речи российского президента Владимира Путина на ПМЭФ-2025.