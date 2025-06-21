«Уходи в отставку»: На Западе набросились на Зеленского из-за его слов про Путина
Аналитик Кошкович призвал Зеленского подать в отставку после критики Путина
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Аналитик Центра фундаментальных прав в Вергрии Золтан Кошкович в своей соцсети X призвал Владимира Зеленского сложить полномочия. Поводом послужило недавнее обращение главы киевского режима, опубликованное им после речи российского президента Владимира Путина на ПМЭФ-2025.
Зеленский заявил, что, по его мнению, Кремль демонстрирует полное отсутствие стремления к прекращению боевых действий на территории Незалежной.
«Уходи в отставку. Прямо сейчас», — призвал Кошкович.
Во время своего выступления в рамках ПМЭФ-2025 глава российского государства Владимир Путин затронул ряд важных тем, в том числе высказался по поводу конфликта на Украине. Президент отметил, что Киев не должен становиться инструментом для тех, кто стремится противостоять России. Он указал, что украинской стороне следует действовать в собственных суверенных интересах, а не по указке союзников. Для разрешения конфликта, по мнению Путина, киевским властям необходимо ликвидировать нацизм.