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Регион
21 июня, 09:43

«Уходи в отставку»: На Западе набросились на Зеленского из-за его слов про Путина

Аналитик Кошкович призвал Зеленского подать в отставку после критики Путина

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Аналитик Центра фундаментальных прав в Вергрии Золтан Кошкович в своей соцсети X призвал Владимира Зеленского сложить полномочия. Поводом послужило недавнее обращение главы киевского режима, опубликованное им после речи российского президента Владимира Путина на ПМЭФ-2025.

Зеленский заявил, что, по его мнению, Кремль демонстрирует полное отсутствие стремления к прекращению боевых действий на территории Незалежной.

«Уходи в отставку. Прямо сейчас», — призвал Кошкович.

Путин рассказал, что необходимо сделать Украине для урегулирования конфликта
Путин рассказал, что необходимо сделать Украине для урегулирования конфликта

Во время своего выступления в рамках ПМЭФ-2025 глава российского государства Владимир Путин затронул ряд важных тем, в том числе высказался по поводу конфликта на Украине. Президент отметил, что Киев не должен становиться инструментом для тех, кто стремится противостоять России. Он указал, что украинской стороне следует действовать в собственных суверенных интересах, а не по указке союзников. Для разрешения конфликта, по мнению Путина, киевским властям необходимо ликвидировать нацизм.

Ольга Сливченко
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