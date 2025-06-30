Россиян предупредили о скачке цен на похоронные услуги

Услуги похоронных компаний в России подорожают на 8–10% во второй половине 2025 года. Такой прогноз для «Газеты.ru» дал преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

Эксперт отметил, что рекордная выручка похоронных компаний России в 40 млрд рублей за первое полугодие 2025 года (+12,7% в годовом выражении) является отражением объективных факторов. Ожидается, что во второй половине года тенденция роста может сохраниться, хотя его темпы могут несколько замедлиться, до уровня примерно +8—10% г/г.

Ключевыми драйверами остаются старение населения и общая инфляционная среда, влияющая на стоимость топлива, материалов и труда. По итогам всего 2025 года выручка отрасли может приблизиться к 80—90 млрд рублей. Регионы-лидеры, такие как Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область, вероятно, сохранят высокие показатели, но рост может наблюдаться и в других субъектах РФ.

По мнению Мосягина, прямое администрирование цен на услуги похоронных компаний станет неэффективной и потенциально рискованной мерой. Он предупредил, что это может спровоцировать ухудшение качества услуг, развитие теневого рынка, дефицит предложения, особенно в удаленных районах, и появление серых схем оплаты.

Эксперт назвал гораздо более действенными мерами жёсткое обеспечение прозрачности ценообразования через обязательные полные прейскуранты онлайн и в офисах, контроль за обоснованностью затрат и прибыли со стороны Федеральной антимонопольной службы для предотвращения злоупотреблений, усиление адресной господдержки для социально уязвимых категорий граждан на покрытие ритуальных расходов, а также стимулирование здоровой конкуренции на рынке.