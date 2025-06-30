В центре Москвы сотрудники клиники напали на съёмочную группу «Рен-ТВ»
СК проверит нападение на съёмочную группу «Рен-ТВ» в московской клинике
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В столице расследуются обстоятельства нападения на съёмочную группу телеканала «Рен-ТВ». Инцидент произошёл 26 июня в одной из частных косметологических клиник, расположенной в Оружейном переулке. Об этом сообщает столичный ГСУ СК.
«Сотрудники клиники, осознавая, что перед ним находится съёмочная группа, воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.
Следственный отдел по Тверскому району СУ СК РФ по ЦАО Москвы проводит проверку по данному факту. По её результатам будет принято процессуальное решение.
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