В центре Москвы сотрудники клиники напали на съёмочную группу «Рен-ТВ»

В столице расследуются обстоятельства нападения на съёмочную группу телеканала «Рен-ТВ». Инцидент произошёл 26 июня в одной из частных косметологических клиник, расположенной в Оружейном переулке. Об этом сообщает столичный ГСУ СК.

Ранее Life.ru рассказывал о солисте Мариинского театра Григоре Вернере, который накинулся на журналистов, приехавших брать у него интервью. Подобного стоило ожидать, ведь незадолго до этого он размахивал пистолетом перед водителем, а затем угрожал им сотрудникам театра «На Литейном». Его задержали.