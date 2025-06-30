«На передовой сопротивления»: В Киеве впервые пройдёт конференция лесбиянок*

Украинская общественная организация Insight анонсировала проведение в Киеве в октябре конференции, которую они называют первой в Украине, посвящённой исключительно лесбийской* тематике. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

По словам организаторов, в условиях военного конфликта лесбиянки* якобы активно участвуют в различных формах сопротивления — от службы на фронте до помощи уязвимым группам, но при этом «их права и потребности продолжают игнорироваться».

«Мы наблюдаем рост консерватизма и видим всё более негативную реакцию на гендерные и сексуальные права… Наш опыт и права снова становятся «неактуальными». Мы должны это изменить», — говорится в заявлении Insight.

В то же время в Киеве уже далеко не первый раз пытаются устроить гей*-парад, но украинцы не хотят принимать такие европейские ценности. Ранее на Украине пытались устроить шествие ЛГБТ* на Пасху. При этом полиция чаще всего встаёт на сторону представителей сообщества, разгоняя несогласных.