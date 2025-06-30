Работает полный цикл: Россиянам объяснили причины роста цен на молочку
Эксперт Жебит: Цены на молоко продолжают расти из-за подорожания производства
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandra Naumenko
Стоимость молочных товаров продолжает увеличиваться из-за роста затрат на всех этапах производства. Об этом «Постньюс» заявила директор по коммуникациям «Союзмолоко» Мария Жебит на фоне обсуждений госрегулирования цен.
«Ключевым фактором остаётся рост затрат на производство сырья из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общая инфляция и системное увеличение заработных плат в отрасли. Серьёзное влияние оказывает рост затрат на обслуживание кредитов», — объяснила Жебит.
Эксперт отметила, что повышение цен на молочные продукты напрямую связано с увеличением себестоимости производства и переработки. Этот процесс обусловлен комплексом экономических причин — инфляцией, колебаниями валютного курса и увеличением расходов на обслуживание кредитов. Кроме того, значительный вклад в рост цен вносит подорожание кормов для животных, а также энергоресурсов и повышение заработных плат в отрасли.
Ранее сообщалось, что за последний год в России стоимость молочных товаров выросла на 24,3%. Особенно ощутимо подорожало сливочное масло — на 38,5%, и сейчас средняя цена упаковки составляет 270,1 рубля. Также цены на 200 граммов сметаны увеличились на 32,8%, а литр молока (0,9 л) подорожал на 23,1%.