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30 июня, 13:08

Работает полный цикл: Россиянам объяснили причины роста цен на молочку

Эксперт Жебит: Цены на молоко продолжают расти из-за подорожания производства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandra Naumenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandra Naumenko

Стоимость молочных товаров продолжает увеличиваться из-за роста затрат на всех этапах производства. Об этом «Постньюс» заявила директор по коммуникациям «Союзмолоко» Мария Жебит на фоне обсуждений госрегулирования цен.

«Ключевым фактором остаётся рост затрат на производство сырья из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общая инфляция и системное увеличение заработных плат в отрасли. Серьёзное влияние оказывает рост затрат на обслуживание кредитов», — объяснила Жебит.

Эксперт отметила, что повышение цен на молочные продукты напрямую связано с увеличением себестоимости производства и переработки. Этот процесс обусловлен комплексом экономических причин — инфляцией, колебаниями валютного курса и увеличением расходов на обслуживание кредитов. Кроме того, значительный вклад в рост цен вносит подорожание кормов для животных, а также энергоресурсов и повышение заработных плат в отрасли.

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Ранее сообщалось, что за последний год в России стоимость молочных товаров выросла на 24,3%. Особенно ощутимо подорожало сливочное масло — на 38,5%, и сейчас средняя цена упаковки составляет 270,1 рубля. Также цены на 200 граммов сметаны увеличились на 32,8%, а литр молока (0,9 л) подорожал на 23,1%.

Милена Скрипальщикова
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