Работает полный цикл: Россиянам объяснили причины роста цен на молочку

Стоимость молочных товаров продолжает увеличиваться из-за роста затрат на всех этапах производства. Об этом «Постньюс» заявила директор по коммуникациям «Союзмолоко» Мария Жебит на фоне обсуждений госрегулирования цен.

«Ключевым фактором остаётся рост затрат на производство сырья из-за подорожания кормовой базы, энергоресурсов, общая инфляция и системное увеличение заработных плат в отрасли. Серьёзное влияние оказывает рост затрат на обслуживание кредитов», — объяснила Жебит.

Эксперт отметила, что повышение цен на молочные продукты напрямую связано с увеличением себестоимости производства и переработки. Этот процесс обусловлен комплексом экономических причин — инфляцией, колебаниями валютного курса и увеличением расходов на обслуживание кредитов. Кроме того, значительный вклад в рост цен вносит подорожание кормов для животных, а также энергоресурсов и повышение заработных плат в отрасли.