Последнее пристанище вампира: Могила графа Дракулы найдена в Италии

Согласно заявлениям итальянских исследователей, Влад Цепеш — правитель XV века и прототип графа Дракулы – предположительно захоронен в неаполитанской церкви Санта-Мария-ла-Нова. Об этом пишет газета Mattino.

Примечательно, что ещё в 2014 году издание сообщало о находке возможного места упокоения прообраза главного героя романа Брэма Стокера. Десятилетние исследование научной группы позволило расшифровать надгробную надпись из капеллы Турболо в церковном комплексе, а результаты были представлены на конференции в Румынии.

Среди распознанных фрагментов были фразы «Влад, правитель валахов», «был убит дважды», «бежал», «и снова жил», «от своих врагов», «и в месте, где был похоронен», «был почитаем как мученик», «ушёл с миром», «всегда восхваляя Бога».

«Открытие, которое не оставит никаких сомнений и которое может переписать историю: по мнению ряда крупных учёных из Румынии, на могиле изображён панегирик самому Владу III», — говорится в материале неаполитанской газеты.