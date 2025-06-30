Онищенко рассказал, почему детям вредно поститься

Пост может быть полезен для здоровья взрослых, но детям лучше воздержаться от него. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вообще у православных 200 дней в году из 365 дней — это постные. Ну, для взрослых людей это даже и полезно — поститься 200 дней в году», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».