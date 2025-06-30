Онищенко рассказал, почему детям вредно поститься
Онищенко: Детям нельзя поститься, им необходимо получать белок для роста
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Пост может быть полезен для здоровья взрослых, но детям лучше воздержаться от него. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Вообще у православных 200 дней в году из 365 дней — это постные. Ну, для взрослых людей это даже и полезно — поститься 200 дней в году», — сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Он подчеркнул, что детям, находящимся в фазе активного роста и развития, не следует соблюдать пост. По его мнению, для обеспечения организма необходимыми питательными веществами, особенно белком, являющимся основным строительным материалом, детям требуется полноценное питание, включающее продукты животного происхождения, такие как мясо, яйца и молоко.