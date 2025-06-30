Вам там не рады: Названы российские регионы, которым грозит овертуризм

Эксперты по туризму предупреждают о возможном овертуризме в нескольких российских регионах, передаёт издание «Взгляд». В Дагестане эта трудность может быть обусловлена дефицитом жилья для приезжих, в Коми — жёсткими ограничениями на поток путешественников для предотвращения экологического ущерба региону. Для Минеральных Вод проблема заключается в сложности возведения санаторных комплексов, а для Санкт-Петербурга — в чрезмерной концентрации туристов на Невском проспекте в период белых ночей.

«Овертуризм или избыточный туризм — это явление, которое возникает, когда туристический поток в городе или регионе становится таким интенсивным, что начинает доставлять неудобства местному населению, сказываясь на качестве их жизни», — объясняет директор по развитию партнёрских коммуникаций сервиса путешествий Туту, создатель проекта «Медиаразведка» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

Она отметила, что подобное явление приводит к излишней загруженности транспорта, пляжей, очередям в ресторан, а также к порче общественной инфраструктуры, большому количеству мусора и другим негативным последствиям.

Анисимова подчёркивает, что проблема чрезмерного туризма особенно актуальна для небольших или обладающих уникальным характером городов, таких как Венеция, Барселона, Дубровник и Амстердам. С началом туристического сезона жители этих городов регулярно выражают своё недовольство. При этом власти понимают, что туризм играет ключевую роль в экономике, обеспечивая значительные поступления в бюджет и способствуя процветанию города и страны в целом.

По мнению эксперта, овертуризм не грозит большинству регионов России благодаря их обширной территории. Однако первостепенная задача для отрасли — равномерно распределить туристические потоки. Из года в год пиковые нагрузки приходятся на одни и те же популярные направления: Краснодарский край, Москву и область, Санкт-Петербург и область, Татарстан, а также Суздаль и другие города Золотого кольца. Их востребованность объясняется наличием большого номерного фонда.

На фоне ограничений на зарубежные поездки, благодаря привлекательным предложениям, уникальной культуре, гастрономии и транспортной доступности, заметно вырос турпоток в Мурманскую, Калининградскую области, Карелию, на Алтай и в Дагестан. Тем не менее в разгар сезона некоторые регионы всё равно испытывают перегрузку. Например, Краснодарский край, несмотря на другие морские направления, остаётся главным выбором для пляжного отдыха, что приводит к огромной нагрузке в пик отпусков.