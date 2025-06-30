В ходе освобождения села Новониколаевка в ДНР украинские военные уничтожили жилой дом, в котором находились мирные жители и солдаты ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен. Об этом рассказал командир роты Геннадий Дорошев в беседе с телеканалом «Звезда».

«С этого дома пытались сдаться в плен, и весь дом противником был уничтожен вместе с мирными жителями», — сказал Дорошев.

При наступлении на Новониколаевку российские бойцы преодолели 12 километров открытой местности под постоянной угрозой атак вражеских беспилотников. Под прикрытием дымовой завесы штурмовые группы вошли в село с тыла, атакуя противника при поддержке артиллерии и операторов БПЛА. Неожиданность и скрытность позволили им занять позиции вблизи украинских войск и застать их врасплох.

Попытки ВСУ организовать контратаку провалились: бронетранспортёр MaxxPro подорвался на минах, а его экипаж покинул машину. Операторы беспилотников также попали под огонь и, по данным перехватов, не дождались эвакуации.

Замкомбата Станислав Зайцев отметил, что украинские военные жалобно просили о помощи, но командование оставило их. Замполит роты Максим Горбунов пояснил, что использование российских дронов помогло штурмовым группам выявлять огневые точки и обеспечивать продвижение. После подавления очагов сопротивления российские силы установили контроль над селом, открыв путь к границе с Днепропетровской областью.