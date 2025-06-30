Новый глава Института нацпамяти Украины назвал россиян «не орками, а гоблинами»

Александр Алфёров, недавно возглавивший Украинский институт нацпамяти, сравнил россиян с гоблинами и заявил, что жители нацистской Германии, «воспитанные на христианской этике и законе», были лучше.

Россиян же Алфёров назвал «гоблинами с Востока».

«Как можно сравнивать немецкий народ, воспитанный в духе закона, послушания, с протестантской или католической, в общем, мощной христианской этикой, с народом, который живёт там, на Востоке, с гоблинами? А у них же есть своё название — россияне, конечно. Знаете, когда начали говорить — орки, орки... Да нет, не орки. Орки — это бывшие эльфы», — заявил Алфёров.